«Убери руки от моего сына»: Дуглас рассказал, как пьяным нагрубил Джулии Робертс

Актер испортил отношения с коллегой после громкого конфликта в 90-х

Автор: Коваленко Наталья

Голливудский актер и продюсер Майкл Дуглас в своих новых мемуарах «One Helluva Ride» поделился историей 36-летней давности, за которую ему до сих пор стыдно. 82-летний обладатель «Оскара» вспомнил конфликт со звездой «Красотки» Джулией Робертс.

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В 1990 году Майкл был продюсером фильма «Коматозники», где снималась 23-летняя Робертс со своим тогдашним бойфрендом Кифером Сазерлендом. Во время одной из вечеринок после премии «Золотой глобус» пьяный Дуглас устроил скандал прямо возле бара.

По словам актера, он пришел на мероприятие со своим на тот момент 13-летним сыном Камероном. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, Дуглас некорректно воспринял дружеский жест Джулии.

«Мы были у бара, и Джулия обнимала моего сына за плечи, будто прижималась к нему. Мне в тот момент показалось, что он был шокирован... но я был сильно пьян», — процитировало отрывок из книги издание People.

Реакция актера оказалась крайне резкой. Он подошел к звезде и эмоционально выкрикнул: «Забери руки от моего сына и засунь этот "Золотой глобус" туда, где солнце не светит».

Джулия Робертс с Кифером Сазерлендом в 1990 году Getty Images

На следующее утро продюсерскому партнеру Дугласа пришлось объяснять актеру, что тот перешел черту с «самой востребованной молодой актрисой Голливуда». Осознав свой поступок, Майкл отправил Джулии букет роз с письменными извинениями, а позже лично извинился перед ней и Сазерлендом в съемочном офисе.

Хотя актеры простили ему этот инцидент и успешно завершили съемки «Коматозников», дружеский контакт с Робертс был утерян навсегда.

«К счастью, они простили меня настолько, чтобы доснимать фильм. Я остался друзьями с Кифером. А вот с Джулией — нет. Этот дико постыдный случай врезался в мою память на годы», — признался Дуглас.

Актер также добавил, что подобные стычки и проблемы с алкоголем и веществами в те годы в итоге заставили его пройти курс реабилитации в 1992 году.