Звезда Крепосной отметила 5-летие сына фото, на котором кормит грудью

Наталка Денисенко написала чувственный пост по случаю дня рождения своего с Андреем Фединчиком потомка.

Денисенко написала как о прелестях, так и тяготах материнства

Украинская актриса Наталья Денисенко – 32-летняя мать 5-летнего сына. Первенца по имени Андрей от мужа Андрея Фединчика она родила 29 сентября 2017 года. В минувший четверг актеры отметили семейный праздник.

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Денисенко, известная зрителям сериалов "Село на миллион" и "Крепостная", поделилась вереницей снимков с родными. Подборку она начала фотографией, на которой кормит малыша грудью. Еще показалась на кадрах с ребенком и мужем дома и во время прогулок.

instagram natalka_denisenko

instagram natalka_denisenko

"5 лет нашему Андрюше. Как мы счастливы, что у нас есть этот невероятный сынишка. Очень люблю это первое фото, мы с Андреем Фединнчиком так счастливы, еще не знаем, какие бессонные ночи нас ждут (на последних фото в карусели все понятно)", – начала подпись актриса.

Далее Наталья поделилась предположением, почему ее сын так ласков:

"Андрюшка Фединчик-младший – это ребенок чистой любви, мы так его ждали. Наверное, поэтому он так ласков, нежен и так открыто проявляет и к нам свою любовь. Хоть этот мальчик с незаурядным характером".

В итоге известная мать описала свои чувства к потомку и оставила ему пожелания:

"Сыночек, мы та-а-ак сильно любим тебя. Мы так рады, что ты есть у нас. Пусть ты будешь самым счастливым, здоровым, пусть тебя всегда сопровождают удача и светлая судьба под мирным небом". [/citate]]

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Раньше мы писали о том, что своих детей в день рождения первенца продемонстрировала телеведущая Лилия Ребрик.