Дочь Синди Кроуфорд показала результаты соблазнительной фотосессии

Кая Гербер позировала для американского глянца топлесс, в постели и играя со шлангом.

Плод любви супермодели Синди Кроуфорд и предпринимателя Рэнди Гербера снялась в соблазнительных позах для издания Flaunt Magazine. Фиксировала изображение Кайи звездная фотограф Паола Кудаки, в объективы которой ранее попали Уиллов Смит, Ирина Шейк, Дакота Джонсон и другие знаменитости.

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Кайя позировала на разных локациях, в нарядах и без. Полежала без бюстгальтера на кровати. Игриво высунула язычок в полосатом жакете. Увлажнила рот из шланга. Постояла, едва прикрыв грудь, на фоне кактусов. А еще выгнулась, доставая потолок.

К слову, количеством инстаграм-подписчиков Кайя Гербер превзошла свою знаменитую родительницу. Пока посты Синди отслеживает 6,5 миллиона, учеткой ее потомка интересуется 8,5. Барышня с детства работает моделью. К этому ремеслу ее приучала мать. Так, например, еще в 10-летнем возрасте она присоединилась к показу Young Versace. Затем – снималась для Vogue, Pop Magazine и ряда других глянцев.

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