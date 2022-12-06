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В РФ хотят запретить еще одну песню Oxxxymiron'а

Мирон Федоров фигурирует в деле российских правоохранителей.

Автор: Дмитрий Сыч
В РФ хотят запретить еще одну песню Oxxxymiron'а
Oxxxymiron выступает против войны
youtube oxxxymironofficial

Российский рэпер Мирон Федоров, известный как Oxxxymiron, осенью был признан в России иноагентом. Теперь против него на его родине еще и дело об административном нарушении возбудили. Тамошним блюстителям закона не понравилась песня Мирона "Ойда". Прокуратура Санкт-Петербурга нашла в ней "публичные призывы к действиям, в результате которых может быть нарушена территориальная целостность России, а также лозунги с публичным позитивным отношением к отделению части территории страны". Об этом сообщили в ТАСС.

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Представители прокуратуры также направили исковое заявление в суд, в котором имеется инициатива о признании песни запрещенной к распространению на территории РФ, а также ограничение доступа к ней на потоковых платформах.

Прежде в России также предлагалось проверить песню "Ойда" "на признаки экстремизма", а самого рэпера – на причастность к организации экстремистской деятельности".

До этого в московский суд посчитал трек Oxxxymiron'а "Последний звонок" "пропангандой насилия и массового убийства".

Oxxxymiron и Украина

Мирон Федоров в начале широкомасштабного нападения россиян выехал из страны. Там он занялся сбором средств для украинских беженцев. В марте он дал два концерта в Турции и Великобритании, на которых представил россиян, выступающих против вторжения в Украину.

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Ранее мы писали о том, что Витас напал на российского чиновника. Певца собирались привлечь к уголовной ответственности.

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Теги:
запрет, Украина, Россия, рэпер, Oxxxymiron

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