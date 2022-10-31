Дорофеева показала новое фото с Кацуриным
Певица поделилась их совместным селфи.
Надя Дорофеева и Миша Кацурин.
instagram nadyadorofeeva
Украинская певица Надя Дорофеева сейчас в отношениях с ресторатором Мишей Кацуриным. Звезды часто мелькают друг у друга в сториз, но совместные снимки пары - пока что редкость в их аккаунтах.
Читай также: "Помогите": Дорофеева показала, как Кацурин поет в постелиВ Инстаграме Надя решила провести "вопрос-ответ" и поведала, что поклонники запустили флешмоб с просьбой показывать больше Кацурина.
Дорофеева поделилась редким совместным фото с возлюбленным, на котором звезда предстала без макияжа, показав природную красоту.
instagram nadyadorofeeva
Ранее мы писали, что Остапчук опубликовал неоднозначное фото после новости об его официальном разводе.