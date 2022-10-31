Дорофеева показала новое фото с Кацуриным

Певица поделилась их совместным селфи.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская певица Надя Дорофеева сейчас в отношениях с ресторатором Мишей Кацуриным. Звезды часто мелькают друг у друга в сториз, но совместные снимки пары - пока что редкость в их аккаунтах.

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В Инстаграме Надя решила провести "вопрос-ответ" и поведала, что поклонники запустили флешмоб с просьбой показывать больше Кацурина.

Дорофеева поделилась редким совместным фото с возлюбленным, на котором звезда предстала без макияжа, показав природную красоту.

instagram nadyadorofeeva

Ранее мы писали, что Остапчук опубликовал неоднозначное фото после новости об его официальном разводе.