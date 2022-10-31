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"Все довольны?": Остапчук вышел на связь после новости о разводе

Звезда показался счастливый и без кольца.

Автор: Шапарь Анастасия
"Все довольны?": Остапчук вышел на связь после новости о разводе
Владимир Остапчук и Кристина Горняк.
instagram vova_ostapchuk

Украинский шоумен Владимир Остапчук поделился черно-белым снимком в Инстаграме, на котором запечатлен со счастливой улыбкой. Однако поклонников больше заинтересовала подпись под фото. 

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На днях появилась информация, что ведущий официально развелся с женой - нотариусом Кристиной Остапчук. Супруги никак не опровергают и не подтверждают данную новость.

Фото со счастливой улыбкой звезда подписал: "Все довольны?". 

Шоумен показался без обручального кольца.
Шоумен показался без обручального кольца.
instagram vova_ostapchuk

Однако поклонники разделились во мнении: кто считает, что они еще не успели дом возвести, а уже расстались; а другие отметили, что супруги - взрослые люди, и лучше знают, как быть со своим браком. 

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Теги:
Развод, Владимир Остапчук

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