Канье публично извинился перед Ким Кардашьян

Рэпер осознает, что принес много стресса бывшей после развода.

Автор: Шапарь Анастасия

Американский рэпер Канье Уэст публично извинился перед своей бывшей женой и матерью его четырех детей - Ким Кардашьян. В эфире "Good Morning America" музыкант раскаялся за причиненный стресс после развода.

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Канье подчеркнул, что Ким нужно меньше переживать ради воспитания детей.

"Это мать моих детей и я приношу извинение, что вызвал у нее стресс, даже когда сам был в нервном состоянии. Бог хочет, чтобы я был сильнее. Мне нужно, чтобы этот человек жил в меньшем стрессе, в здравом уме и спокойствии, чтобы иметь возможность воспитывать детей," - извинился Уэст.

Также он добавил, что имеет право решать как христианин решать, что его четверо детей смотрят, одевают и едят.

"У меня есть платформа, где я могу говорить вслух то, что не могут другие отцы," - заявил Йе.

Канье участвовал в президентских выборах 2020 года. В интервью рэпер пообещал, что в следующих выборах снова попытает удачу. По его словам, предыдущие выборы он проиграл, так как победы не хотел Бог.

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