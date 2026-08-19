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Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон поделились общими фото из романтического отпуска на Гавайях

Кардашьян показала, как позировала в бикини в объятиях гонщика «Формулы-1»

Автор: Коваленко Наталья
Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон поделились общими фото из романтического отпуска на Гавайях
Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон поделились общими фото из романтического отпуска на Гавайях instagram.com/kimkardashian

Телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян и семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон поделились новыми романтическими фото. После подтверждения романа влюбленные устроили совместный гавайский отпуск и обменялись нежными постами в соцсетях.

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41-летний гонщик команды Ferrari опубликовал серию фотографий с пляжа, где с обнаженным торсом обнимает Ким в розовом бикини и ярком парео. Сама Кардашьян показала их прогулку на закате и несколько селфи.

«Где-то над радугой», — подписала она подборку.

К тропическому путешествию присоединились дети Ким — Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм, а также ее сестра Хлои Кардашьян с детьми.

Напомним, что слухи о романе звезд появились еще в феврале во время тайной встречи в Париже, а уже в июне на Гран-при Монако Хэмилтон впервые публично назвал Ким своей девушкой и поблагодарил за ежедневную поддержку.

Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон на Гавайях instagram.com/lewishamilton
Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон на Гавайях instagram.com/lewishamilton

Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон на Гавайях instagram.com/lewishamilton
Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон на Гавайях instagram.com/lewishamilton

Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон на Гавайях instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон на Гавайях instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон на Гавайях instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон на Гавайях instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон на Гавайях instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон на Гавайях instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон на Гавайях instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон на Гавайях instagram.com/kimkardashian

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Теги:
Ким Кардашьян, шоу-бизнес, романы звезд

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