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Пятой точкой на фоне американского флага: Неузнаваемая Ким Кардашьян украсила обложку журнала

Звезда осветлила брови для новой фотосессии.

Автор: Шапарь Анастасия
Пятой точкой на фоне американского флага: Неузнаваемая Ким Кардашьян украсила обложку журнала
Ким Кардашьян для журнала Interview.
instagram kimkardashian

Голливудская светская львица Ким Кардашьян украсила обложку журнала Interview, выпуск которого будет посвящен американской мечте. Звезду совсем не узнать: для новой фотосессии стилисты осветлили ей брови под цвет осветленной прически.

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Все наряды на Кардашьян - от бренда Bottega Veneta. Стиль съемки - пин-ап. Звезда предстала перед камерой в дерзком образе, а на обложке вовсе - с оголенными ягодицами на фоне флага США. 

instagram kimkardashian

Стоит отметить и заметное похудение Ким, которое всячески подчеркивают в новой фотосессии. На фотографиях неузнаваемая бизнес-вумен предстала в сексуальном и дерзком стиле. 

instagram kimkardashian

instagram kimkardashian

instagram kimkardashian

instagram kimkardashian

Ранее мы писали, в сети гуляет видео, как влюбленные Дантес и Кацурина слились в поцелуе на полу в спальне. 

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Теги:
Ким Кардашьян, обложка, фотосессия звезд

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