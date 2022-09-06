Пятой точкой на фоне американского флага: Неузнаваемая Ким Кардашьян украсила обложку журнала

Звезда осветлила брови для новой фотосессии.

Автор: Шапарь Анастасия

Голливудская светская львица Ким Кардашьян украсила обложку журнала Interview, выпуск которого будет посвящен американской мечте. Звезду совсем не узнать: для новой фотосессии стилисты осветлили ей брови под цвет осветленной прически.

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Все наряды на Кардашьян - от бренда Bottega Veneta. Стиль съемки - пин-ап. Звезда предстала перед камерой в дерзком образе, а на обложке вовсе - с оголенными ягодицами на фоне флага США.

instagram kimkardashian

Стоит отметить и заметное похудение Ким, которое всячески подчеркивают в новой фотосессии. На фотографиях неузнаваемая бизнес-вумен предстала в сексуальном и дерзком стиле.

instagram kimkardashian

instagram kimkardashian

instagram kimkardashian

instagram kimkardashian

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