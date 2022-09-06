Пятой точкой на фоне американского флага: Неузнаваемая Ким Кардашьян украсила обложку журнала
Звезда осветлила брови для новой фотосессии.
Ким Кардашьян для журнала Interview.
instagram kimkardashian
Голливудская светская львица Ким Кардашьян украсила обложку журнала Interview, выпуск которого будет посвящен американской мечте. Звезду совсем не узнать: для новой фотосессии стилисты осветлили ей брови под цвет осветленной прически.
Читай также: Вернется ли Ким Кардашьян к Канье Уэсту: ответ исайдеровВсе наряды на Кардашьян - от бренда Bottega Veneta. Стиль съемки - пин-ап. Звезда предстала перед камерой в дерзком образе, а на обложке вовсе - с оголенными ягодицами на фоне флага США.
instagram kimkardashian
Стоит отметить и заметное похудение Ким, которое всячески подчеркивают в новой фотосессии. На фотографиях неузнаваемая бизнес-вумен предстала в сексуальном и дерзком стиле.
instagram kimkardashian
instagram kimkardashian
instagram kimkardashian
instagram kimkardashian
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