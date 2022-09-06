Дантес и Кацурина слились в поцелуе на полу - видео

Пара перестала скрывать свои чувства от поклонников.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский певец Владимир Дантес и ресторатор, дизайнер Даша Кацурина перестали скрывать свои романтические отношения от аудитории. Недавно Даша и Вова публично признались друг другу в любви, после Кацурина в посте о разводе заявила, что "влюбилась в друга", а теперь в Тик-Токе гуляет ролик, как некогда друзья семьи целуются на полу дома.

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Длительное время Владимир и Даша не подтверждали свои отношения, в то время как их эксы - Миша Кацурин и Надя Дорофеева - еще в начале лета рассказали, что вместе.

Черно-белое видео вызвало у поклонников умиление. В нем Дантес и Кацурина сидят на полу в спальне и целуются, держась за руки. После поцелуя девушка нежно положила голову на плече музыканта.

Ранее мы писали, что на фоне подтверждения отношений Вовы и Даши, Надя Дорофеева поразмышляла о хайпе.