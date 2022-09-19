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Фронтмен Imagine Dragons расстается с женой во второй раз

У супругов - четверо детей.

Автор: Шапарь Анастасия
Фронтмен Imagine Dragons расстается с женой во второй раз
Эйжа Волкман и Дэн Рейнольдс.
EPA

Американский исполнитель, фронтмен группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс объявил о разводе с женой, певицей Эйжей Волкман. В браке они состояли с 2011 года.

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Дэн не назвал причину расставания, однако для пары это уже второе по счету. В 2018 году весной музыканты уже объявляли о расставании, однако осенью того же года объявили о воссоединении, а в 2019 году стали родителями в четвертый раз.

"С грустью сообщаю, что после многих прекрасных лет совместной жизни мы с Эйжей расстались. Быть хорошими родителями для наших детей – наш приоритет номер один. Спасибо, что поддерживали нас любовью и заботой все эти годы," - написал в Твиттере Рейнольдс.

Отметим, что у Дэна и Эйжи четверо детей: три дочки и младший сын.

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Теги:
Imagine Dragons, Развод, Дэн Рейнольдс

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