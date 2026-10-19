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Свитолина разводится с мужем-иностранцем

Элина Свитолина разрывает брак с Гаэлем Монфисом – теннисистка обнародовала причину.

Автор: Дмитрий Сыч
Свитолина разводится с мужем-иностранцем
Пара воспитывает общую дочь
instagram elisvitolina

Элина Свитолина сообщила о завершении брака с французским спортсменом Гаэлем Монфисом. После пяти лет супружеской жизни пара решила разойтись. Об этом спортсменка написала в блоге, объяснив причины такого шага.

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По словам Светолиной, инициатором разрыва стала она. Теннисистка отметила, что "почувствовала потребность вернуться к себе" и поняла, что не сможет этого сделать в браке. Она обсудила с мужем свои волнения. Монфис, мол, отнесся к ее решению с пониманием.

Несмотря на расставание, бывшие супруги сохраняют взаимоуважение и теплые чувства. Свитолина подчеркнула, что между ними нет виновных, а их история просто переходит на другой этап.

Важнейшей для обоих остается их дочь Скай, которой исполнилось четыре года. Украинка заверила, что они и дальше вместе будут заботиться о ребенке и поддерживать друг друга в родительстве. По ее словам, завершение брака не означает прекращения существования их семьи.

instagram elisvitolina

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Свитолина и Монфис начали встречаться в конце 2018 года. В июле 2021 года они поженились в Швейцарии, а 15 октября 2022 года стали родителями Скай.

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Теги:
спорт, Развод, личная жизнь, отношения, Элина Свитолина, личная жизнь звезд

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