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Не узнать: В сети показали "уставшего" Джонни Деппа

Пользователи отмечают, что на внешний вид некогда красавчика повлияли судебные тяготы с бывшей женой.

Автор: Шапарь Анастасия
Не узнать: В сети показали "уставшего" Джонни Деппа
Джонни Депп.
EPA

Голливудский актер Джонни Депп после недавней победы в суде над бывшей женой Эмбер Херд наконец смог выдохнуть: карьера в кино возобновляется и репутация понемногу восстанавливается. Однако, судебные тяжбы с 2015 года, похоже, серьезно измотали Деппа.

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Особенно это сказалось на внешнем виде звездного красавчика. В сети появилось фото, сделанное актера вместе с фанаткой. На нем трудно узнать секс-символа Голливуда: у Джонни увеличился вес и постарел прямо на глазах. На снимке актер выбрит, с длинными волосами и в невзрачной одежде.

Однако, на снимке Депп выглядит веселым и умиротворенным.

Ранее мы писали, что Эминем впервые рассказал о наркозависимости и своей мотивации быть лучшим рэпером. 

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Теги:
Джонни Депп

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