Эминем впервые рассказал о своем двигателе успеха: Читаю рэп, чтобы быть лучшим рэпером

Рэпер рассказал, что зависимость к нему пришла во время написания первого альбома.

Автор: Шапарь Анастасия

Американский рэпер Эминем редко появляется в прессе, так как не дает интервью. Однако изданию XXL артист сильно разоткровенничался, вспомнил свою рэперскую молодость, наркозависимость и что его мотивирует в творчестве.

Начало музыкальной карьеры

Эминем не думал, что станет для кого-то примером.

"Когда вышел мой первый альбом, я все еще жил, где придется — обычно с (женой) Ким и ее родителями. Собственный дом у меня появился только после второго альбома. Тогда я еще не был уверен, будет ли у меня успех, но люди стучались ко мне в двери - и я осознал, что это становится безумным. Частично из-за этого я и написал песню “Stan”. Я думал: “Люди реально ищут меня?” Меня поражало и другое. Я их раздражаю? Я? Как это произошло? Эти чувства привели к появлению таких песен как “Stan”, потому что иметь фанатов - это мечта, ставшая реальностью, но это так странно и сюрреалистично. Даже сейчас я не до конца понимаю, как оказался на этом месте. Я всего лишь хотел быть уважаемым МС. Зарабатывать на жизнь столько, чтобы не пришлось идти на обычную работу. Это во мне говорит дух соперничества — не знаю, когда он потухнет. И потухнет ли вообще. Вероятно, это мое главное оружие пополам с писательским талантом," - признался Эминем.

Сотрудничество с Dr. Dre на начале казалось несбыточной мечтой

"Перед всем этим, перед контрактом с Dr. Dre и Interscope, у меня был разговор с Royce da 5’9". Я тогда работал с Bass Brothers — парень с одного хип-хоп лейбла сказал, что меня хотят подписать. Я написал 3-4 песни, отдал ему, а потом выяснилось, что он работал в почтовом отделе и не был тем, за кого себя выдавал. Я был на самом дне. Я даже не знал, что мне делать, потому что казалось, что ничего уже не произойдет. Мне 24, у меня ребенок на руках, а все что я хочу - это читать рэп. Выглядело это плохо. Я был в супер-депрессии. И вот у меня с Ройсом завязывается разговор. Мы оба любили Redman. До сих пор любим. Я большущий фанат. И я ему говорю: “Блин, если бы мы всего лишь заработали “золото”. Подумай про Redman. Его так все уважают. Мне не нужна вся эта сраная слава”. Я навсегда запомнил тот разговор, потому что когда все поперло, появилась мысль: “Это новый уровень”. А я не ожидал такого. Чтобы это случилось, потребовалось столько кирпичиков, что убери один — и вся гребанная конструкция порушится. Помню, перед тем как поехать в Лос-Анджелес, я был с друзьями в машине — это было сразу после Rap Olympics 97 года. Только вышел альбом группы The Firm, а бит в “Phone Tap” казался мне лучшим на свете. Я произнес: “Если бы я только мог записаться с Dre. Черт возьми, это было бы потрясающе. Он нереальный”. Три недели спустя я был в его доме. Мы записали “The Slim Shady LP”. Писать его было весело. А еще после него все внезапно изменилось," - вспоминает Эминем.

"Наркотики стали частью моей жизни, с тех пор как я подписал контракт".

Зависимость у музыканта появилась не сразу. Все начиналось с баночного пива и уличных баттлов, а во время выхода первого альбома появились смертоносные вещества.

"Когда я только приехал в Лос-Анджелес, то ездил со своими корешами в Тихуану за наркотиками. Викодином и прочим таким. Не помню, сколько раз мы ездили — это было так просто, туда-обратно. В последний раз мы стояли вторыми в очереди, а чувак перед нами начал ругаться с пограничником — и его просто швырнули на землю и начали вытаскивать из карманов таблетки. Мы испугались до усрачки, но все же прошли границу. А мы были под завязку набиты таблетками. Даже не знаю, сколько их было. Конечно, если бы я сел в тюрьму, то альбом вероятно бы не вышел, а с моей рэп-карьерой ничего бы не произошло. Со мной было бы покончено. Но я не видел проблемы. Просто я очень-очень любил наркоту. А как начал зарабатывать, мог позволить себе еще больше. Я не употреблял ничего тяжелого, пока не стал знаменитым. Я экспериментировал. Еще не нашел предпочитаемый наркотик. В то время ты ехал в тур, а тебе давали наркотики бесплатно. Какое-то время я справлялся. А потом это просто случилось — мне очень нравится эта хрень и я не знаю, как остановиться," - поделился музыкант.

Наркоупотребление началось, когда выходил первый альбом. EPA

Когда Эминем начал становиться популярным, то его диссили за белый цвет кожи. Тогда считалось, что рэперы должны быть чернокожими.



"XXL даже написал что-то об этом. Помню, как я пошел в газетный киоск в Нью-Йорке и купил его и парочку других рэп-журналов. Перелистнул на последнюю страницу и увидел, что XXL диссит меня. Какого черта? Не помню, прочитал ли всю статью — а я читал такие вещи о себе, — но мне было неприятно. Казалось, они меня не знают, чтобы делать такие выводы. На моем пути было немало такого. Я хотел, чтобы меня уважали, потому что то, что я делаю - это Black music. Я понимал, что пришел туда как гость. А XXL, The Source, Rap Pages и Vibe в то время были библиями хип-хопа. В то же время я понимал, как воспринимается белый парень в хип-хопе, у которого вдруг все начинает получаться. Думаю, если бы XXL поговорил со мной, они могли бы понять меня лучше. Конечно же я был расстроен. И это были не только журналы. Другие рэперы задевали меня налево и направо. К этому я тоже привык. Я прошел школу баттл-рэпа, поэтому для меня это ничего не значило. Мне было все равно, с кем столкнуться лбами. Но мы погасили конфликт. Не помню, как это произошло. Впервые я задиссил XXL на треке “Marshall Mathers”. А потом во время бифа с (рэпером и издателем журнала The Sourse) Ray Benzino я сказал что-то вроде “В любом случае у меня есть номер XXL”. Ну, мы в итоге сделали обложку (для XXL) со мной, 50 Cent и Dr. Dre," - рассказал о бифах артист.

"Самый тяжелый период наркотиков и зависимости длился всего пять лет моей жизни"

Эминем скрывал зависимость и держал ее под контролем до последнего. В то время, когда он начал становиться узнаваемым, началась и борьба с наркотиками. Артист подробно описал годы наркозависимости:

"Какое-то время мне удавалось скрывать зависимость, пока все не покатилось по наклонной. И в то же время вокруг стало происходить столько всего из-за бифа 50 Cent с Ja Rule. Мы стали враждовать, я писал кучу диссов. С зависимостью все стало плохо между “The Marshall Mathers LP” и “Encore”. Я принимал викодин, валиум и алкоголь. Я на время пропадал и никак не объяснял это. Дела стали совсем плохи, когда мы с 50 Cent и G-Unit выступили в программе “106 & Park”. Там мы исполнили “You Don’t Know” и дали интервью. Ведущая обратилась ко мне, а я не мог понять ни слова.

Затем я начал принимать еще и снотворное золпидем. Принимал его небольшими дозами перед выступлениями. Может показаться, что в этом не было никакого смысла, но золпидем это ластик для мозга. Если ты не засыпал, то впадал в странный коматоз. Я видел и слышал, что мне говорили, но не мог ничего понять. Если включите это интервью, то заметите. Тогда все вокруг меня поняли — со мной конкретно что-то не то.

Самый тяжелый период наркотиков и зависимости длился всего пять лет моей жизни. Мне кажется это безумным. Тогда казалось, что это тянется долго, но сейчас я понимаю, что прошло не так много времени, перед тем как проблема стала настолько большой. Затем произошла история с Proof и моя зависимость достигла максимума. Помню, как только Proof был убит, я был дома один, лежал без движения, смотрел в потолок и просто продолжал пить таблетки. После его смерти я буквально не мог ходить пару дней. В один момент меня снабжали сразу 10 дилеров. От .. до .. таблеток валиума за ночь — а это много. Без понятия, каким образом я все еще здесь. Я глушил в себе боль. Через несколько месяцев после смерти Proof я хотел пойти в туалет и все что я помню, это как я падаю. Следующее, что помню — как очнулся весь в трубках, как не мог говорить. Ничего не мог. Не понимал, где я нахожусь и что случилось.

"Encore" пошел по совсем иному пути, потому что записывался во времена зависимости. Я начал осознавать, что зависим от гребанных таблеток...Проблема была в том, что во время записи зависимость стала сильнее. Я был в более придурковатом настроении. И я писал глупые песни вроде “Ass Like That”, “Big Weenie”, “Rain Man” - и делал это за секунды. Просто писал их под кайфом и они мне очень нравились, потому что во мне 20 таблеток, так что пох*й. Альбом вышел — и это был звоночек, отрезвляющий момент, потому что я был на хайпе, а тут он пропал. Я не знал, как мне все вернуть, был на зол на кучу вещей, включая слитые песни, потому что они повлияли на весь альбом. У меня все еще были песни вроде “Like Toy Soldiers”, которые мне нравились, но в глубине души я понимал, что по качеству это не “The Eminem Show”.



Я оступился и не мог смириться с фактом, что это была не лучшая моя работа. Если бы песни не утекли, то все было бы нормально. А так я выпустил то, что у меня было на момент, и это поставило что-то вроде отметки в дискографии. “Encore” показал приличные продажи, но они никогда меня не волновали. Куда больше меня волновало, что об альбоме скажут люди. Критики и фанаты были для меня важны — а они всегда припоминали мне этот альбом".

Эминем: "Когда у меня все стало получаться, меня начали прожаривать, за то что я белый рэпер". EPA

"Моя роль в сегодняшнем хип-хопе — всегда пытаться быть лучшим рэпером"

Эминем признается, что для него важнейшим является чувствовать себя лучшим. Он не выпустит новую песню, пока не послушает коллег, по типу J.Cole или Kendrick Lamar?

"Я не хочу, чтобы меня смыло этой волной. Я все еще хочу, чтобы все понимали, кто я, мать вашу, такой. Как я и говорил: "Они читают рэп, чтобы быть лучшими рэперами". Я слушаю их вещи и думаю: "Я не лучший рэпер прямо сейчас. Я должен встать и заняться делом". Мой творческий процесс отличается от того, что был раньше. Раньше мне могли дать листок бумаги и я бы записал на нем идеи. Иногда мне хочется той свободы. В начале карьеры у меня было целое полотно, которое я мог разрисовать — "Я не написал об этом, этом и этом. Мог бы написать про это". Разрисовывая это полотно, ты внезапно понимаешь, что написал песни обо всем, о чем только мог подумать. И так я начал копаться в себе. Будь у меня выбор, быть лучшим рэпером или записывать лучшие альбомы, я бы выбрал быть лучшим рэпером. Я читаю рэп, чтобы быть лучшим рэпером. Естественно, это все субъективно, у каждого есть свой любимый рэпер, но в моей голове лучше так, чем просто писать хорошие песни," - подчеркнул Эминем.

Рэпер отмечает, что для него мотивация - не чарты и цифры. Он хочет быть неповторимым и лучшим в своем деле.

"Я хочу делать вещи, которые никто не сможет переплюнуть. Читать рэп на таком уровне, на котором никто не способен. И опять же это субъективно, а каждый рэпер, особенно в соревновательном рэпе, хочет быть лучшим. Поэтому я жду от молодого поколения, что оно подтолкнет меня. Я не обязан выпускать альбомы. Я вообще уже ничего не обязан делать. Это вопрос желания — и во мне оно никогда не пропадало вне зависимости от уровня славы. Я все еще люблю читать рэп. Это всегда было самой важной вещью. Мне все еще весело писать. Мне нравится наблюдать за рэперами, которых я упомянул, и думать: "Окей, посмотрим, смогу ли я сделать что на мой взгляд превысит это". И всякий раз, когда лучшие рэперы выпускают альбомы, это меняет ландшафт всей игры. По крайней мере для меня. Я понимаю, что должен быть способен читать так же. Потому что если не делаю это, кто-то придет и, возможно в следующие пару лет, сметет меня," - высказался откровенно Эминем.

Музыкант подчеркнул, что понятие "лучший рэпер" для него - это не значит никого из коллег не слушать. Наоборот.

"Потому что в ту же минуту, как ты расслабишься, кто-то придет за твоей головой. Вот что я всегда любил в рэпе. Он всегда развивается и чтобы преуспеть тебе необходимо всегда помнить это и не отставать," - подытожил Эминем.