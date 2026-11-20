Леся Никитюк связала снимок из прошлого с событием в своей взрослой жизни.

Интерьер жилья Никитюк в нежном возрасте был связан с Мадагаскаром

Леся Никитюк поделилась архивной фотографией с бабушкой Надей и вспомнила необычную историю, связанную с ее детством. Оказалось, что место на фотообоях за маленькой Лесей впоследствии стало реальной точкой на ее туристической карте.

Читай также: Саливанчук показала поцелуи с дельфином и морским котиком в Одессе

Публичная персона выложила семейное фото, сделанное рядом лет назад. На нем она еще совсем маленькая позирует с родственницей. Особое внимание телеведущей привлек фон фотографии: на стене изображен пляж на Мадагаскаре.

Леся написала, что этот детский кадр оказался символичным, ведь в 25 лет ей действительно удалось побывать на острове, который когда-то видела только на фотообоях.

instagram lesia_nikituk

Путешествие состоялось во время съемок популярного тревел-шоу "Орел и решка". В 2012 году Никитюк отправилась на Мадагаскар вместе с соведущим Андреем Бедняковым. На тот момент она только начинала работать на проекте, который в итоге ее прославил.

Читай также: "Когда лемуру повезло больше тебя": Добрев показала игры с животными

Путешествие запомнилось телеведущей живописной природой. Во время путешествия она увидела лемуров и огромные баобабы.