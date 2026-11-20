Михаил Хома встретил свое 43-летие в Канаде.

Дзидзьо получил поздравление и от бывшего коллеги по группе

Михаил Хома, известный под сценическим именем Dzidzio, встретил свой 43-й день рождения во время заграничного гастрольного тура. В праздничный день артист поделился соответствующим сообщением и поблагодарил родных и поклонников.

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Маршрут Михаила пролег через Эдмонтон, Торонто и Варшаву. Он опубликовал в фотоблоге самоснимок с букетом цветов, полученным в подарок.

В сообщении певец выразил благодарность Богу и родителям за жизнь, а фанам – за многочисленные поздравления. Также он обратился к аудитории, поздравив всех по случаю Дня защиты детей, а своего внутреннего ребенка – по случаю дня рождения. Артист добавил: "Вы мои, а я – ваш".

Среди тех, кто оставил теплые пожелания имениннику, были телеведущие Юрий Горбунов, Лилия Ребрик, певица Наталья Валевская. Не обошел вниманием важную для Дзидзьо дату и его экс-коллега по группе Назарий "Юлик" Гук.

instagram dzidzio

Приятная неожиданность ждала певца еще в канун дня рождения. В Канаде поклонники организовали ему неожиданную встречу в аэропорту. Фаны пришли с плакатами и традиционным украинским караваем.

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К слову, ранее Юлик рассказал о том, как он покинул коллектив Михаила Хомы.