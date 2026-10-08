Солист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс разошелся с Минкой Келли после 4 лет отношений

Пара распалась всего через несколько месяцев после дебюта на красной дорожке

Автор: Коваленко Наталья

Американская актриса Минка Келли и фронтмен популярной группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс больше не вместе. Пара рассталась после четырех лет романа.

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Как сообщило издание People со ссылкой на источник из окружения экс-влюбленных, расставание 46-летней звезды сериала «Огни ночной пятницы» и 39-летнего музыканта произошло совсем недавно. В то же время детали и причины разрыва пока не разглашаются.

Впервые о романе Минки Келли и Дэна Рейнольдса стало известно в ноябре 2022 года — вскоре после того, как певец объявил о разводе со своей бывшей женой Эйей Волкман. В одном из своих интервью Дэн рассказывал, что их познакомил общий друг, однако из-за съемок актрисы в Великобритании они несколько недель общались только дистанционно, прежде чем встретиться лично.

Пара долгое время держала свои отношения подальше от публики. Их официальный дебют на красной дорожке состоялся только в мае 2026 года на гала-вечере MOCA Gala в Лос-Анджелесе. В последний раз папарацци видели их вместе в июле 2026 года.