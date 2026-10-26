Лидера Imagine Dragons Дэна Рейнольдса заметили на свидании с Софией Вергарой

Музыкант и актриса держались за руки после ужина в ресторане

Автор: Коваленко Наталья

Одну из самых богатых телевизионных актрис мира Софию Вергару застукали на свидании с известным музыкантом. 54-летнюю звезду сериалов «Американская семейка» и «Гризельда» заметили вместе с 39-летним солистом группы Imagine Dragons Дэном Рейнольдсом во время ужина в ресторане Cipriani в Беверли-Хиллз.

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На протяжении всего вечера за столом они нежно держались за руки. По информации издания TMZ , к ужину также присоединились близкие друзья звезд, в частности основательница косметического бренда Anastasia Beverly Hills Анастасия Соаре. Около полуночи София и Дэн незаметно покинули заведение через черный ход.

Представители обеих звезд пока воздерживаются от официальных комментариев относительно того, связывают ли артистов романтические отношения.

Напомним, что София Вергара в 2024 году окончательно завершила развод с актером Джо Манганьелло после семи лет брака. А Дэн Рейнольдс недавно расстался с актрисой Минкой Келли, с которой встречался почти четыре года.