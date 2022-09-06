Даша Астафьева рассказала о новом бойфренде

Артистка пока не готова делиться с публикой изменениями в личной жизни.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская исполнительница Даша Астафьева рассекретила изменения в личной жизни. В интервью Маше Ефросининой звезда призналась, что теперь не холостячка. Однако, учитывая военные реалии, она считает неуместным делиться такими подробностями.

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Астафьева не назвала имени своего избранника, однако делится, что н покорил сердце украинского секс-символа своими милыми поступками и ухаживаниями.

"Не хочу сказать, что выбивают клин клином, как по классике, но я очень быстро обратила внимание на другого мужчину, который очень неформальным образом привлек внимание к себе. Согласно моему привычному восприятию ухаживаний, я думаю: "Что за чудак?" Все говорят: "Полетели на Мальдивы" или "А хочешь, я тебе это..." А тут человек рассказывает: "А у меня бобер снес дерево, и мы из него сделали такую скамеечку!" Приезжай, посидим... А я сейчас готовлю ужин. Может быть, ты хочешь? Я бы тебя пригласил," - откровенно рассказала Даша.

Певица призналась, что сейчас она счастлива в отношениях.

"Я так мало встречала мужчин, которые сами устраивают свой быт таким уютным и красивым, куда хочется ворваться. Ворваться со своими двумя собаками, навести там шум," - поведала артистка.

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