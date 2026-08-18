Сумская с мужем не спят вместе, и это способствует их браку – Борисюк

Выбор Ольги Сумской и Виталия Борисюка не является признаком проблем супружеской жизни.

Виталий Борисюк – актер и муж Ольги Сумской – рассказал о комфортной для них особенности супружеской жизни, которая некоторым может показаться необычной.

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Артисты вместе уже более 35 лет, из которых в официальном браке состоят около трех десятилетий. Несмотря на длительные отношения, супруги не всегда спят в одной комнате. По словам Борисюка, для них это давно стало привычной практикой. Об этом говорится в интервью Виталия для Blik.

instagram olgasumska

Актер объяснил, что главная причина кроется в разном режиме сна. Сумская может ложиться отдыхать позже, тогда как ее супруг иногда засыпает гораздо раньше. Отдельные спальни позволяют им не мешать друг другу и полноценно отдыхать.

Борисюк также отметил, что такой формат имеет еще одно практическое преимущество. Если кто-то из супругов заболеет, они могут временно спать отдельно, чтобы не передать друг другу инфекцию.

А вот на гастролях ситуация меняется. По словам интервьюированного, когда они находятся в туре, то предпочитают совместный сон.

Ранее Ольга Сумская также рассказывала об отдельных спальнях и отмечала, что не видит в этом проблемы. Напротив, актриса считает, что такая привычка может оказывать положительное влияние на отношения, ведь побуждает партнеров соскучиться друг за другом и подпитывать романтику.

instagram olgasumska

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К слову, Сумская с Борисюком – не единственные, кто не спит в одной кровати. Такое же практикует и Оля Цыбульская, но причина в ее семье несколько иная.