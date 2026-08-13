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Дочь Майкла Джексона поведала о своей матери, которая когда-то от нее отказалась

Пэрис Джексон вспомнила, как ее родительница Дебби Роу исчезла из ее жизни и вернулась.

Автор: Дмитрий Сыч
Дочь Майкла Джексона поведала о своей матери, которая когда-то от нее отказалась
Пэрис Джексон решила жить без завышенных ожиданий от отношений
instagram parisjackson

Пэрис Джексон – 28-летняя артистка и дочь покойного Майкла Джексона – рассказала о своих отношениях с матерью Дебби Роу, которая ряд лет отсутствовала в ее жизни.

В интервью подкасту Call Her Daddy Пэрис вспомнила, что в детстве не слишком интересовалась матерью. По ее словам, примерно в 10–11 лет она только спросила, как ее зовут, и ответа ей тогда было достаточно.

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Связь между ними возобновилась, когда Пэрис было около 15 лет, а по-настоящему близки они стали уже ближе к ее 20-летию.

Актриса и певица также вспомнила о первой встрече с Роу. Женщина находилась в гостиной вместе с бабушкой Пэрис, когда девушка зашла в комнату и поздоровалась словами "Привет, мама" и услышала в ответ "Привет". Затем они пообщались и провели вместе день.

instagram parisjackson

Пэрис отметила, что замечает сходство с матерью по характеру. Она объяснила это даже их астрологическими знаками: Роу – Стрелец, а Пэрис – Овен, поэтому обе, по ее словам, имеют в себе "огонь".

В то же время Джексон подчеркнула, что во время возобновления отношений отказалась от завышенных ожиданий. По ее мнению, именно такие ожидания могут привести к разочарованию, обидам или раздражению. Отсутствие заранее сложившихся представлений о человеке, мол, позволяет отношениям развиваться естественно.

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Дебби Роу была женой Майкла Джексона с 1996 по 2000 год. Они познакомились через дерматолога поп-короля, у которого женщина работала помощницей. Она родила двух его детей – Принца Майкла и Пэрис, но после развода не претендовала на опеку над ними. После смерти певца в 2009-м году за детьми ухаживала его мать Кэтрин Джексон.

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Теги:
Майкл Джексон, Пэрис Джексон, шоу-бизнес, личная жизнь, отношения, дети знаменитостей, дети звезд, личная жизнь звезд

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