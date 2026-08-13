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Тышкевич и Томусяк поведали об "ужасной" ссоре во время беременности

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк раскрыли изменения в их жизни перед рождением первенца.

Автор: Дмитрий Сыч
Тышкевич и Томусяк поведали об "ужасной" ссоре во время беременности
Пара ждет первенца
instagram kateryna__tyshkevych

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк – актерские супруги, ожидающая рождения сына – рассказали об изменениях в своих отношениях во время беременности.

В совместном видео Екатерина отметила, что супруг стал еще более заботливым. Если раньше он не разрешал ей носить тяжелые вещи, то теперь сразу забирает из рук даже то, что она сама считает легким.

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Пара также обсудила эмоциональное состояние актрисы. По словам Тышкевич, в первом триместре она действительно часто плакала, однако причиной было преимущественно плохое самочувствие, а не гормональные изменения.

Валентин сказал, что ссор с женой опасался еще до беременности, а теперь стал относиться к ним еще более осторожно. Супруги вспомнили один бытовой спор, после которого мужчина очень волновался за состояние Екатерины и даже опасался, что из-за стресса у нее может возникнуть тонус.

Томусяк назвал тот случай настоящим ужасом и заверил, что больше не желает переживать подобного. Тышкевич добавила, что сейчас они так не ссорятся, хотя небольшие споры в отношениях остаются, и это, мол, вполне нормальное явление.

Беременность повлекла за собой и другие забавные перемены. В начале второго триместра Валентину иногда приходилось поздним вечером отправляться в магазин, когда жене внезапно хотелось фруктов.

Екатерина также рассказала, что около двух недель ее раздражало буквально все в супруге. А еще набирать вес начала не только будущая мать. Тышкевич обратила внимание, что за 12 лет их отношений у Валентина впервые выпятился "животик".

Супруги в шутку объяснили это психосоматикой: Томусяк настолько эмоционально вовлечен в беременность любимой, что в определенной степени "переживает" ее с ней.

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Екатерина и Валентин продолжают активно проводить время вместе. Будущие родители уже устраивали несколько совместных фотосессий, а недавно отправились в Одессу вместе со своим котом.

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Теги:
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