"Чтобы не выделяться из массы": Jerry Heil разорвала контракт с продюсерским центром

Певица отправилась на учебу в музыкальный колледж в Бостоне.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская исполнительница Jerry Heil призналась, что разошлась с продюсерской компанией Михаила Ясинского Secret Service. Сейчас артистка отправилась на учебу в музыкальный колледж в Беркли в Бостоне, США.

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Яна начала историю довольно лирически, признавшись, что почти все ее знакомые поддержали тренд на расставание. Учитывая, что у нее нет парня, она все равно решила "поддержать" тренд и с кем-то разорвать отношения. Поэтому еще полгода назад звезда решила прекратить сотрудничество с компанией, которая обеспечивала ее пиар, концертные и другие услуги, - Secret Service. Однако, похоже, решение было принято мирно, Jerry Heil поблагодарила за трехлетнее сотрудничество и вспомнила, как именно Ясинский ей посоветовал испытать удачу в Беркли.

Певица анонсировала свой проект, о котором детальнее расскажет позже. Яна лишь намекнула, что собирает команду фрешменов, представителей нового поколения.

"Война выбросила меня из пузырька в новый мир. В нем я увидела свою настоящую цель: пробить путь украинской музыке в мировую поп-индустрию. Проложить мостик для молодых поколений музыкантов. Сделать так, чтобы те 200.000+ народных песен, которые мы имеем, использовали в своих треках музыканты со всего мира! Это реально," - отметила Jerry Heil.

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