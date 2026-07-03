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Меладзе поменял паспорт – что теперь с его украинским гражданством

Константин Меладзе, как утверждают в росСМИ, отказался от украинского паспорта.

Автор: Дмитрий Сыч
Меладзе поменял паспорт – что теперь с его украинским гражданством
Меладзе пока о смене гражданства ничего не сообщал
instagram meladzemusic

Константин Меладзе – продюсер и композитор – якобы оформил гражданство Грузии. Такое известие появилось в российских медиа.

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В публикациях утверждается, что ранее музыкант имел украинский паспорт, который был обновлен в 2024 году. В то же время авторы сообщений предполагают, что после получения грузинского гражданства он мог отказаться от украинского.

Как отмечают пропагандистские источники, законодательство Грузии предусматривает особый порядок для лиц, желающих иметь несколько гражданств. В таких случаях необходимо специальное решение президента. В то же время никаких официальных подтверждений того, что Константин Меладзе проходил такую процедуру или поменял гражданство, пока нет.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину композитор почти не делает публичных заявлений и не комментирует войну. В СМИ также не раз появлялись предположения, что он проживает в Италии, однако сам Меладзе эти сообщения не подтверждал.

instagram meladzemusic

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Ранее в прессе также распространялись слухи о возможных изменениях в личной жизни композитора после того, как его заметили в компании молодой женщины. Официальных комментариев по этому поводу не было.

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Теги:
Украина, Грузия, Константин Меладзе, продюсер, шоу-бизнес, украинское гражданство, паспорт, гражданство

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