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Никитин показал свою сестру, с которой не общался много лет

Юрий Никитин также поддержал родственницу после того, как в ее адрес полилась критика в сети.

Автор: Дмитрий Сыч
Никитин показал свою сестру, с которой не общался много лет
Сестру Никитина раскритиковали за внешность
instagram yuriynikitin

Юрий Никитин впервые за долгое время показал в своем фотоблоге родную сестру Светлану. Близкие люди в свое время на десять лет прекратили общение, однако позже смогли возобновить отношения.

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Светлана – единственная родная сестра продюсера. Она старше Юрия Никитина примерно на 15 лет. В течение ряда лет женщина практически не появлялась на странице брата, ведь между ними была серьезная семейная пауза.

Причины продолжительного конфликта Никитин не раскрывал. Известно лишь, что на их отношения повлияли некоторые жизненные обстоятельства и недоразумения. В конце концов, брату и сестре удалось оставить прошлые споры позади и снова наладить контакт.

На этот раз продюсер решил поделиться кадрами не случайно. Светлана столкнулась с критическими комментариями по поводу своей внешности, поэтому Никитин публично решил поддержать родного человека.

instagram yuriynikitin

instagram yuriynikitin

instagram yuriynikitin

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Продюсер обратился к сестре с теплыми словами, отметив, что считает ее прекрасной и любит.

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Теги:
фото, продюсер, Юрий Никитин, шоу-бизнес, родственники звезд, личная жизнь звезд

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