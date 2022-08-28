Самые сострадательные знаки зодиака: кто всегда подставит вам плече

Астрологи назвали представителей зодиакального круга, которые больше других проявляют эмпатию.

Канадский актер Райан Рейнольдс (слева) и американский актер Дуэйн Джонсон (справа) обнимаются на премьере фильма "Красное уведомление" в Лос-Анджелесе 3 ноября 2021 года

В трудную минуту необходим тот, кто больше, чем просто выслушает. Вы ищете сострадательного человека, который не будет осуждать, но в то же время предложит полезные идеи. В следующий раз, когда вам понадобится плечо, чтобы поплакаться, или приятель, чтобы выплеснуть свое разочарование, вы можете обратиться к одному из этих знаков. По мнению астрологов, из этих людей получаются отличные партнеры, потому что они очень поддерживают и побуждают вас говорить правду.

Читайте дальше, чтобы узнать о самых сострадательных знаках зодиака. От слегка чувствительных друзей до компаньонов с громаднейшим сердцем.

Самые сострадательные знаки зодиака – 6 место – Водолей

Сперва Водолеи могут показаться не очень сочувствующими. У них нет "милого и приятного настроения, как у Рака или Рыб, но это не значит, что они полностью замкнуты и отчуждены. Водолей может воздвигнуть эмоциональный барьер, чтобы защититься от негативной энергии других, но... у него классически мягкий внутренний мир", – объясняет Шарлотта Кирстен, профессиональный астролог и основательница астрологического и эзотерического блога.

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И поскольку они считаются самым умным знаком зодиака, вы можете ожидать, что Водолеи в вашей жизни подойдут к вашей проблеме непредвзято и дадут вдумчивый совет, не привязанный к их собственным чувствам.

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Самые сострадательные знаки зодиака – 5 место – Весы

Весы любят, чтобы все вокруг были счастливы, поэтому они умеют держать ситуацию под контролем.

"Весы не известны своей чувствительной стороной, но они известны своим стремлением к справедливости и поддержанию мира. Если вас обидели, они первыми выскажутся в вашу поддержку. И не удивляйтесь, если они начнут сражаться за вас", – объясняет Кирстен.

Их характер также делает их прекрасными партнерами в отношениях.

"Проблемы – это не "ваши проблемы" или "мои проблемы", это "наши проблемы". Они будут держать вас за руку и вместе преодолевать любые опасения и препятствия", – говорит астролог Энсли Эколс.

Самые сострадательные знаки зодиака – 4 место – Дева

Девы невероятно поддерживают, потому что они отлично справляются с решением проблем.

"Этот аналитический перфекционистский знак может показаться невероятным соперником, но Девы – практичные целители зодиака", – объясняет Кирстен.

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Она также говорит, что этот изменчивый земной знак "гордится своей способностью изобретать магические лекарства и решения даже самых неизбежных проблем".

Это желание помочь делает Деву невероятно щедрой. Будь то выслушивание, когда вы расстроены, или помощь в упаковке коробок во время переезда – они будут первыми в очереди, когда вам понадобится рука помощи.

Самые сострадательные знаки зодиака – 3 место – Телец

Телец известен своим упрямством, что часто воспринимается негативно. Однако именно эта черта делает их сострадательными.

"Их яростно преданный характер означает, что они стремятся создать привлекательную и сочувствующую среду", – объясняет Кирстен.

Они чувствуют себя довольными только тогда, когда окружающие спокойны, поэтому они рады стараться изо всех сил, чтобы другие чувствовали себя непринужденно.

Также помогает то, что Телец – самый надежный знак. Как только вы расскажете им секрет, они обязаны хранить его, поэтому вы можете чувствовать себя комфортно, делясь своими самыми глубокими чувствами.

Самые сострадательные знаки зодиака – 2 место – Рыбы

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Рыбы спросят вас, что не так, прежде чем вы сами поймете, что расстроены. Этот добрый знак не задумываясь предлагает любовь и утешение своим друзьям и семье. Как отмечает Кирстен, они "сверхинтуитивны", поэтому способны "читать язык тела других людей, как открытую книгу".

Рыбы так настроены на чувства других людей, потому что впитывают эмоции, как губка, и поэтому очень чутки.

"Рыбы чувствуют тяжесть мира на своих плечах и очень легко чувствуют человеческую боль", – объясняет профессиональный астролог Лия Голдберг.

Она говорит, что люди этого знака замечательные слушатели и всегда будут подходить к ситуациям с открытым и сочувствующим сердцем. Они избегают светских разговоров в пользу более глубоких разговоров и предпочитают познавать кого-то, исследуя его истинные эмоции.

Самые сострадательные знаки зодиака – 1 место – Рак

Неудивительно, что самый сострадательный знак зодиака является и самым отзывчивым.

"Управляемый Луной Рак, ищущий утешения, находится в глубокой гармонии со своей божественной женственностью. В нем преобдажает материнский инстинкт заботы. Раки не могут противодействовать своей эмпатии, поэтомубудут сочувствовать даже в самых сложных ситуациях".

Эколс соглашается, отмечая, что Раки "способны определить, как вы себя чувствуете, лучше, чем вы сами".

Как объясняет Голдберг, они "чрезвычайно чувствительны к человеческим аурам, энергиям и вибрациям".

Раки также являются прирожденными воспитателями зодиака, поэтому независимо от ситуации они будут терпеливы и нежны с теми, кто им важен и дорог.

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Ранее мы писаои о самых верных знаках зодиака. Среди тех, кто никогда не предает – Весы и Девы.