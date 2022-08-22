Тринчер полностью разделась для подписчиков – пикантные кадры
Звезда сериала Школа показала, как принимает душ.
Украинская актриса и певица, известная зрителям сериала "Школа" и "Голосу країни", обновила свою инстаграм-страницу. Для почти двух миллионов фанов она выложила себя нагой.
Читай также: Бывший Лорак показался на фоне моря и груди новой пассии
Невеста блогера Александра Волошина, зимой увеличившая посредством пластической хирургии грудь, часто публикует фото и видео в белье. А теперь решила показаться публике в чем ее мать родила.
Короткий ролик в инстаграм-историях начинается с того, как Тринчер стоит спиной к зрителю и по ней стекает вода со средством гигиены. После этого она (уже одетая) показывает пользование витаминными капсулами для волос.
Читай также: Время ягодиц: Бритни Спирс предстала топлес и показала пятую точку
Ранее мы писали о том, что 3-го августа Анне Тринчер исполнился 21 год. По этому случаю она показалась в пальто на голое тело.