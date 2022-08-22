Alyona alyona сообщила о значительной потере в весе

Алена Савраненко, по ее словам, уменьшила массу своего тела этим летом.

У рэперши есть песня и клип "Світ потребує краси", посвященные бодипозитиву. Но одновременно она считает нужным худеть

Украинская реперша alyona alyona сообщила о значительном похудении в течение самого теплого времени года. Женщина потеряла 20 кг. Она выложила новое видео и спросила, заметны ли подписчикам изменения ее внешности. А заодно обратилась к захватчикам:

"К пляжному сезону готова. Снимайте видео в купальниках под этот звук, пусть у орков подгорает", – написала на ролике артистка, заодно продемонстрировав свой пышный бюст.

tiktok @alyona.alyona.official

@alyona.alyona.official До пляжного сезону готова 🔥🔥🔥 знімайте відео в купальниках під цей звук, нехай у орків підгорає ❤️❤️❤️ ♬ Літо_демо - paasheemusic

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В еще одном тикток-ролике Алена живо танцует в футболке и велосипедках. В обоих видео звучит демо "Лето" от paasheemusic.

Alyona alyona ведет непростую борьбу с лишними килограммами. Артистка делилась, что от голода ест больше, чем обычно. Когда она переедает, то наказывает себя голоданием, а затем срывается. Это она назвала замкнутым кругом. Чтобы похудеть, Савраненко, в частности, ходит в спортзал. А вот рвоту не считает хорошим способом решения вопроса. Несколько лет назад она поставила себе цель избавиться от 29 килограммов.

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Ранее мы писали о том, что актер Брендан Фрейзер, сыгравший в лентах "Взрыв из прошлого" и "Мумия", стал 272-килограммовым.