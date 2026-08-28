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Alyona Alyona разоблачила схему мошенников, действующих от ее имени

Артистка и ее поклонники стали жертвами аферистов

Автор: Коваленко Наталья
Alyona Alyona разоблачила схему мошенников, действующих от ее имени
Alyona Alyona разоблачила схему мошенников, действующих от ее имени instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona обратилась к поклонникам и потенциальным партнерам с предостережением об аферистах. Злоумышленники активно используют имя артистки для обмана людей.

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В своем видеообращении в инстаграме участница Евровидения-2024 детально рассказала о ситуациях, с которыми ей пришлось столкнуться в последнее время.

По словам Alyona Alyona, мошенники от ее имени предлагают фальшивое сотрудничество, гарантируют ее личное присутствие на различных мероприятиях и даже пытаются искусственно формировать долги и требовать средства от ее имени.

«В последнее время я все чаще сталкиваюсь с неприятными ситуациями, поэтому считаю необходимым расставить все точки над "і" и обезопасить нас с вами от недоразумений. Появились случаи недобросовестных действий третьих лиц, которые пытаются дискредитировать мое имя, создавать искусственные долги, предлагать сотрудничество от моего имени и гарантировать мое личное присутствие на мероприятиях», — сказала она в ролике.

Звезда сцены попросила всех, кто уже успел получить сомнительные предложения или перечислил деньги аферистам, написать ей в личные сообщения или на официальную почту, чтобы собрать доказательства преступления.

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Теги:
Мошенники, alyona alyona, шоу-бизнес

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