Alyona Alyona разоблачила схему мошенников, действующих от ее имени
Артистка и ее поклонники стали жертвами аферистов
Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona обратилась к поклонникам и потенциальным партнерам с предостережением об аферистах. Злоумышленники активно используют имя артистки для обмана людей.
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По словам Alyona Alyona, мошенники от ее имени предлагают фальшивое сотрудничество, гарантируют ее личное присутствие на различных мероприятиях и даже пытаются искусственно формировать долги и требовать средства от ее имени.
«В последнее время я все чаще сталкиваюсь с неприятными ситуациями, поэтому считаю необходимым расставить все точки над "і" и обезопасить нас с вами от недоразумений. Появились случаи недобросовестных действий третьих лиц, которые пытаются дискредитировать мое имя, создавать искусственные долги, предлагать сотрудничество от моего имени и гарантировать мое личное присутствие на мероприятиях», — сказала она в ролике.
Звезда сцены попросила всех, кто уже успел получить сомнительные предложения или перечислил деньги аферистам, написать ей в личные сообщения или на официальную почту, чтобы собрать доказательства преступления.