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Кароль в корсетном рубиновом платье показала жгучие изгибы

Тина Кароль подогрела интерес публики к своим гастролям.

Автор: Дмитрий Сыч
Кароль в корсетном рубиновом платье показала жгучие изгибы
"Любовь. Слезы. Манифест" – альбом, который Тина Кароль издала 19 марта 2026 года
instagram tina_karol

Тина Кароль решила напомнить поклонникам о своем предстоящем всеукраинском туре "Любовь. Слезы. Манифест" с помощью яркой фотосессии.

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41-летняя артистка опубликовала серию кадров, для которых выбрала эффектное корсетное платье от Alexander McQueen. В наряде рубиновой окраски она позировала на красном фоне.

Кароль предстала перед камерой, демонстрируя разные грациозные позы. Такая одежда подчеркнула стройную фигуру исполнительницы.

instagram tina_karol

instagram tina_karol

instagram tina_karol

Кроме фотографий, артистка показала поклонникам закулисный ролик. В нем можно увидеть, как она работала над созданием эффектных кадров.

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Такую физическую форму Тине помогают поддерживать регулярные тренировки. Иногда певица публикует фрагменты своих спортивных занятий и показывает, как усовершенствует тело. Артистка разбирается в йоге.

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Теги:
гастроли, тур, певица, платье, Тина Кароль, Тело, шоу-бизнес

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