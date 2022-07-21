Друг Писанки рассказал, почему умерла ее мать

Женщины не стало после полномасштабного вторжения. Смерть матери подкосила Руслану.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская актриса и ведущая Руслана Писанка ушла из жизни 19 июля. Утрата стала шокирующей для поклонников и коллег. Как рассказал изданию "Главком" друг теледивы, продюсер Николай Канишевский, Руслану подкосила смерть ее мамы месяц назад.

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Когда Писанка уехала в Германию для прохождения лечения, ее супруг Игорь и мать актрисы остались в Украине. Сначала находились в Гореничах Киевской области, а после оккупации отправились в Ивано-Франковск. Женщина болела раком последней степени, поэтому поездка только ухудшила ее состояние. Игорь отвез женщину в Киев, где ее уже не стало.

"Муж Игорь оставался в Гореничах – следил за мамой Русланы, которая боролась с раком. Потом они перебрались в Ивано-Франковск. У мамы уже была последняя стадия, Игорь колол сильные обезболивающие. Пришлось вернуться в Киев – было уже очень тяжелое состояние. В квартире на Виноградаре мама умерла на руках Игоря," - поделился Канишевский.

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Руслана уже знала, что тяжело больна, но смерть матери добила теледиву. Последний месяц жизни с ней рядом был муж.

"Она никому не говорила о своем диагнозе. В Германии у нее диагностировали тяжелую болезнь. Последний месяц Игорь был рядом с ней. Он и сейчас в Германии," - рассказал друг покойной.

Супруг Игорь находился в последние миги Русланы с ней. instagram pisankaruslana

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