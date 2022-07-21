Победительница YUNA выступала в РФ в 2017-м

Певицу DaKooka уличили в российских гастролях на третьем году оккупации Крыма.

Украинская певица Екатерина Еременко, которая выступает под сценическим именем DaKooka, попала в скандал. Интересующиеся премией YUNA, победительницей которой является исполнительница (номинация "Другой формат"), разузнали, что девушка давала концерты в России после 2014 года.

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Соучредитель премии Павел Шилько прокомментировал это сообщение в эфире радио "Промінь". Он отметил, что факт будет проверено, а после выводов оргкомитет премии примет решение.

"Мы все проверим, после этого будем общаться с компанией Deloitte и будет принято решение. Если по регламенту она нарушила, то, конечно, она не имеет права ее получить", – сказал Павел Шилько.

Про номинацию оскандалившейся было известно до вручения ей награды. Однако обращать внимание на это начали лишь после награждения певицы.

В Фейсбуке DaKooka была найдена публикация с анонсом тура по РФ в 2017 году. Артистка собиралась дать концерты в Москве, Самаре, Санкт-Петербурге, Краснодаре и прочих городах.

facebook dakooka

Еще пользователи отыскали доказательство того, что исполнительница в вышеупомянутом году выступила в России на фестивале "Боль".

Перед той поездкой девушка еще и к львовянам обратилась, сказав, что "музыка не имеет границ", но что во Льове пока не может выступить.

facebook dakooka

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Ранее мы писали о том, что украинская певица Яна Соломко выступила в Москве на пятом месяце широкомасштабного российского вторжения в Украину и сказала, что ей приятно там быть.