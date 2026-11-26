Екатерине Осадчей во время ее программы о публичных персонах пришлось получить отрицательный опыт.

Екатерина Осадчая поделилась воспоминаниями о работе над своим бывшим телепроектом "Светская жизнь", выходившим на экраны почти два десятилетия. За это время ведущая пережила немало неоднозначных ситуаций. Из-за провокационных вопросов к знаменитостям иногда возникали конфликты. Некоторые собеседники обижались, прекращали общение или пытались выяснить отношения с ведущей.

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В интервью Осадча отметила, что всегда могла постоять за себя и не боялась подобных ситуаций. В частности, она вспомнила случай с известным теннисистом, который схватил ее за руку и стал сильно трясти. Несмотря на это, до физических столкновений по инициативе самой журналистки не доходило.

Однако один инцидент особенно возмутил Екатерину. Во время интервью с европейской знаменитостью организатор решил заранее завершить разговор и применил силу к оператору съемочной группы:

"Я брала интервью, организатор не нашел лучшего, чем закончить интервью, – начал душить оператора".

Екатерина сказала, что тогда была ошеломлена и не сразу смогла прийти в себя. Больше всего ее возмутило то, что агрессия была направлена не на нее, а на члена ее команды, не имевшего никакого отношения к конфликту.

После начала полномасштабной войны программа "Светская жизнь" перестала выходить в эфир. Осадчая считает, что за это время изменились не только она и зрители, но и вся страна.

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По мнению ведущей, если проект когда-нибудь вернется на экраны, то уже не в прежнем формате. Она подчеркнула, что пережитые события повлияли на всех, поэтому возобновить программу такой, какой она была раньше, вряд ли возможно.