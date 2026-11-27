Иван Черепанов сделал официальное заявление на фоне обвинений в домогательствах к несовершеннолетним девочкам

Автор: Коваленко Наталья

Киевский арт-клуб «Теплый Ламповый» прекращает свою работу. Об этом на странице заведения в инстаграме сообщил его сооснователь, арт-директор и гитарист группы SPOKUSY Игорь Черепанов.

По словам музыканта, решение о закрытии было принято на фоне громкого скандала вокруг его участия в Национальном отборе на Евровидение-2027 и публичных обвинений, выдвинутых против него.

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«Я Игорь Черепанов, сообщаю, что в связи со скандалом вокруг моего участия в Национальном Отборе Евровидения и обвинениями в мой адрес, Арт-клуб "Теплый Ламповый" прекращает свою деятельность. Спасибо всем за эти годы!», — говорится в публикации.

Напомним, что 26 ноября оргкомитет Нацотбора принял решение о дисквалификации группы SPOKUSY из лонг-листа участников. Причиной исключения коллектива стало неэтичное поведение и высказывания Игоря Черепанова.

Скандал разгорелся после того, как в сети обнародовали скриншоты переписок артиста с несовершеннолетними девушками, которые содержали сообщения сексуального характера и признаки груминга. Также несколько девушек публично заявили о неуместных действиях и домогательствах со стороны артиста в прошлом.

В «Суспільном» подчеркнули, что категорически осуждают любую коммуникацию сексуального характера с несовершеннолетними, а поведение музыканта нарушает пункт 4.6 Правил Нацотбора (относительно отсутствия репутационных рисков и неэтичных поступков в прошлом и во время конкурса).

Сам Игорь Черепанов все обвинения в домогательствах и интимных контактах с несовершеннолетними отвергает, называя их клеветой. В то же время в комментариях СМИ он признал, что мог писать «шутливые» сообщения, якобы не зная реального возраста собеседниц.

Арт-клуб «Теплый Ламповый» много лет был одной из главных андеграундных и рок-площадок Киева, где регулярно проходили концерты украинских альтернативных, метал- и панк-групп.