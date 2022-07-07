Warner Bros попросили прощения перед Джоан Роулинг

Кинокомпания продолжит сотрудничество с "мамой поттерианы".

Автор: Шапарь Анастасия

Британская писательница Джоан Роулинг продолжит работу со студией Warner Bros. Кинокомпания извинилась за скандал на пресс-конференции в Лондоне. Об этом сообщает Screen Rant.

Читай также: "Война разрушает детство": Джоан Роулинг поддержала украинских детей

У звезды фильмов "Гарри Поттер" Тома Фелтона спросили об авторе книг Джоан Роулинг. Но PR-агент не разрешил "Драко Малфою" отвечать на вопрос и попросил задать другой вопрос. Позже появилась информация, что студия Warner Bros. и Джоан Роулинг больше не будут работать. Представители компании опровергли заявление и заявили, что сотрудничество продлится.

"Джоан Роулинг — один из самых опытных рассказчиков в мире, и мы гордимся тем, что является студией, которая воплощает ее видение, персонажей и истории в жизнь сейчас и на десятилетие вперед. Мы сожалеем, что наш PR-агент допустил ошибку," - подчеркнули в студии.

Стоит отметить, что именно студия Warner Bros. сняли фильмы по книгам "Гарри Поттер" Джоан Роулинг.

Ранее мы писали, что у Илона Маска не 7 детей, а девять. Журналисты узнали о родившихся двойняшках от подчиненной миллиардера.