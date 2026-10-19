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Звезда «Гарри Поттера» Бонни Райт во второй раз стала мамой

Актриса рассекретила необычное имя малыша

Автор: Коваленко Наталья
Звезда «Гарри Поттера» Бонни Райт во второй раз стала мамой
Звезда «Гарри Поттера» Бонни Райт во второй раз стала мамой
Getty Images

Британская актриса Бонни Райт, известная по роли Джинни Уизли в культовой кинофраншизе о Гарри Поттере, и ее муж, бизнесмен Эндрю Лококо, объявили о пополнении в семье. У супругов родился второй сын.

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Радостной новостью 35-летняя Райт поделилась в своем инстаграме. Знаменитость опубликовала первые фото малыша и рассекретила, что роды прошли дома в Калифорнии еще 28 сентября.

Бонни и ее 42-летний возлюбленный выбрали для мальчика необычное цветочное имя — Астер Скай, продолжив свою традицию давать детям имена, вдохновленные природой.

«Поприветствуйте нашего сына Астера Ская Райта Лококо, который родился дома 28 сентября и назван в честь звездообразного цветка астры. Наша маленькая звездочка уже окружена любовью своего старшего брата Элио. Спасибо, вселенная, за мою любимую охапку мальчиков!», — трогательно написала Бонни.

На обнародованных кадрах Астер сладко спит на груди мамы, а его трехлетний братик с интересом рассматривает малыша в коляске.

Напомним, Бонни Райт и Эндрю Лококо поженились в марте 2022 года на органической ферме в Калифорнии. Помимо актерской деятельности, Бонни активно занимается режиссурой, экологическим активизмом и ведет проекты, посвященные гармоничному воспитанию детей на природе.

Бонни Райт родила второго ребенка instagram.com/thisisbwright
Бонни Райт родила второго ребенка instagram.com/thisisbwright

Бонни Райт родила второго ребенка instagram.com/thisisbwright
Бонни Райт родила второго ребенка instagram.com/thisisbwright

Бонни Райт родила второго ребенка instagram.com/thisisbwright
Бонни Райт родила второго ребенка instagram.com/thisisbwright

Бонни Райт родила второго ребенка instagram.com/thisisbwright
Бонни Райт родила второго ребенка instagram.com/thisisbwright

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Теги:
Гарри Поттер, шоу-бизнес, роды, беременность звезд, дети звезд

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