Актриса рассекретила необычное имя малыша

Автор: Коваленко Наталья

Звезда «Гарри Поттера» Бонни Райт во второй раз стала мамой

Британская актриса Бонни Райт, известная по роли Джинни Уизли в культовой кинофраншизе о Гарри Поттере, и ее муж, бизнесмен Эндрю Лококо, объявили о пополнении в семье. У супругов родился второй сын.

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Радостной новостью 35-летняя Райт поделилась в своем инстаграме. Знаменитость опубликовала первые фото малыша и рассекретила, что роды прошли дома в Калифорнии еще 28 сентября.

Бонни и ее 42-летний возлюбленный выбрали для мальчика необычное цветочное имя — Астер Скай, продолжив свою традицию давать детям имена, вдохновленные природой.

«Поприветствуйте нашего сына Астера Ская Райта Лококо, который родился дома 28 сентября и назван в честь звездообразного цветка астры. Наша маленькая звездочка уже окружена любовью своего старшего брата Элио. Спасибо, вселенная, за мою любимую охапку мальчиков!», — трогательно написала Бонни.

На обнародованных кадрах Астер сладко спит на груди мамы, а его трехлетний братик с интересом рассматривает малыша в коляске.

Напомним, Бонни Райт и Эндрю Лококо поженились в марте 2022 года на органической ферме в Калифорнии. Помимо актерской деятельности, Бонни активно занимается режиссурой, экологическим активизмом и ведет проекты, посвященные гармоничному воспитанию детей на природе.

Бонни Райт родила второго ребенка instagram.com/thisisbwright

Бонни Райт родила второго ребенка instagram.com/thisisbwright

Бонни Райт родила второго ребенка instagram.com/thisisbwright