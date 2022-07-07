Брэд Питт страдает на лицевую слепоту

Голливудский актер болен на прозопагнозию.

Автор: Шапарь Анастасия

Известный актер Брэд Питт сообщил, что страдает от прозопагнозии, более известное как лицевая слепота. Об этом пишет Daily Mail.

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Голливудская звезда не способен различать лица других людей. Актеру сложно запомнить новые лица, отчего о нем формируется неоднозначное мнение в обществе. К слову, официально врачи данный диагноз Брэду не ставили.

Впервые о борьбе с лицевой слепотой Питт рассказал в 2013 году. Актер поведал, что многие люди ненавидят его, так как считают, что Брэд их не уважает. Также звезде иногда сообщают описание внешности, чтобы было легче запомнить.

Отметим, что лицевая слепота - это расстройство восприятия, при котором человек не может узнавать лица. Несмотря на это, человек распознает другие предметы без каких-либо трудностей. Люди с данным заболеванием запоминают окружающих по одежде, походке и другим особым признакам.

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