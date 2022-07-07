Дзидзьо рассказал о своей рабочей мечте

Михаил рассказать, о чем мечтает как певец.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский певец Дзидзьо откровенно рассказал, какая у него мечта как у артиста. Об этом Михаил Хома поведал в интервью Дмитрию Гордону.

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Дзидзьо признался, что хочет реализовать все свои таланты как певец.

"Использовать все грани, все свои таланты и отшлифовывать. Показать, чтобы потом не жалеть, что просто прожил жизнь, – сказал Dzidzio. – Я мечтаю показать все это не только в Украине, но во всем мире. Тем более сейчас невероятный шанс показать украинское на весь мир. И оно хорошо воспринимается," - прокомментировал Михаил.

Ранее мы писали, что Даша Астафьева обвинила коллег в неискренней помощи Украине. Астафьева задалась вопросом, где же их заработанные с начала вторжения деньги.