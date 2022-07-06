Дзидзьо работал в таможне: Это была моя большая ошибка

Музыкант рассказал, как познакомился с начальником таможни и согласился на его рабочее предложение.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский музыкант Dzidzio рассказал об опыте работы в таможенной службе. В интервью Дмитрию Гордону певец рассказал, что считает тот период жизни своей ошибкой.

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Михаил познакомился с начальником таможни из Яворовского района Львовской области благодаря коллегам-музыкантам, которые уже там работали.

"Меня заметил начальник таможни Краковца, который тогда пришел из Киева. Я такой исполнительный парень был – колонки могу принести, организовать, помочь и сам спеть. Он мне предложил: "Иди к нам в коллектив на службу," - вспоминает Хома.

Поначалу артист не воспринимал всерьез рабочие предложения: "Я ж понимал, на то время сколько это все стоит. Это же сумасшедшие деньги. Ну это все по слухам, я конкретно не знал, сколько нужно дать".

По признанию Дзидзьо, он сначала сделал вид, будто бы не услышал предложение таможенника, но после выступлений Михаила начальник несколько раз напоминал о службе. В итоге Хома принял предложение.

"На мой взгляд, это было искушение для юного парня – запрыгнуть в вагон шикарных условий," - объяснил свое решение певец.

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Однако работа в таможне оказалась совсем не для него.

"Я очень скучал по студии, концертами, свободным временем, которое уделял творчеству. И я понял, что это была моя большая ошибка. Это наука на всю жизнь. Чтобы от искушений отказываться, я себе часто вспоминаю таможню. Я себе намотал на ус, что творчество – это мое, а служба – для других людей. Я не могу так себя вести, такое делать," - поделился Дзидзьо.

Михаил уволился из таможни, когда его начальник вернулся в Киев. Артист, оставшись на Львовщине, понял, что его самого больше там "вести никто не будет".

Ранее мы писали, что Дзидзьо рассказал об общении с экс-супругой Славией. Пара рассталась в 2021 году, однако Михаил продолжает поддерживать всесторонне бывшую возлюбленную. Также артист рассказал, готов ли к новым отношениям.