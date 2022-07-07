"Они не очень откровенны": Астафьева обвинила коллег в заработке на войне

Певица заявила, что некоторые артисты неискренни в своих намерениях.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская певица и модель Даша Астафьева обвинила часть своих коллег не в сильной искренности и зарабатывании денег на войне. В интервью YouTube-каналу "Гончарова" звезда сообщила, что не все артисты выступают за границей благотворительные концерты.

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Астафьева задалась вопросом, где же заработанные с начала вторжения деньги.

"Они не очень откровенны. Иногда они говорят, что зарабатывают миллионы. Где те миллионы, где это доказательство? Просто сядь и посмотри выступления. Это люди, которые не слышали взрывов. Я не считаю, что это откровенно, что это по-честному," - отметила модель.

Однако кого именно Даша подозревает в неискренности. Артистка подчеркнула, что сейчас хорошее время, чтобы заработать. Поэтому она и считает, что некоторые не занимаются благотворительностью, а заработком.

"Петь песни, выступать и видеть военных — это совсем другое. Петь и кайфовать от того, что ты на сцене, лить слезы, где дуют вентиляторы, светит свет. Я не буду говорить кто, но многие из звезд именно это и делают. Они зарабатывают деньги. Сейчас очень хорошее время, чтобы заработать. Они говорят, что это благотворительность. Но я думаю, что они зарабатывают деньги," - подчеркнула Астафьева.

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Певица поделилась, что будет сама делать до конца войны - и это не выпуск песен и концерты.

"Я не хочу сейчас этих эфиров. Не хочу писать песни на украинском языке и зарабатывать. Чтобы меня где-то крутили. Я узнала свою настоящую цену. Мне ничего не нужно," - отметила Астафьева.

Отметим, что звезда Playboy с начала полномасштабного вторжения активно помогает как волонтер. Певица сменила красивые наряды на удобные вещи для кухни, чтобы помогать готовить обеды для украинской армии.

Ранее мы писали, что Надю Дорофееву раскритиковали за песню на русском языке в военное время. Певице даже не помогло избежать критики, что она объявила конкурс на лучшую адаптацию композиции на украинском языке.