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Астафьева назвала Тодоренко "гнидой" из-за постов

Пока на родине Регины Тодоренко – в Украине – длится кровопролитие, она публикует кадры одежды.

Автор: Дмитрий Сыч
Астафьева назвала Тодоренко "гнидой" из-за постов
Астафьева жестко раскритиковала не только Тодоренко, но и одну из категорий украинцев
instagram da_astafieva

Не все инстаграм-подписчики Регины Тодоренко нормально восприняли ее недавнюю активность в Инстаграме. Ведущая и блогерша живет в РФ с мужем и сыном. После считанных постов о теперешних событиях в Украине, в которых вообще не было конкретики о длящейся в нашей стране войне, Тодоренко заполнила свои инстаграм-истории снимками одежды.

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С острой критикой таких публикаций коллеги выступила Дарья Астафьева. Та, к слову, сейчас трудится в качестве волонтера – готовит еду теробороновцам. Любимица главного Плейбоя тоже воспользовалась историями, где адресовала Регине такие слова: "Е*ать ты гнида!!!".

"Как раз время для разбора гардероба, а самое главное – для молчания! Когда убивают целые города людей, страну и часть мира, в которые вы больше никогда, надеюсь, не вернетесь! Все украинцы, живущие и работающие в России, все молчащие, вы – такие же твари, как те, что приходят сюда, чтобы убивать мирных людей! Вас никогда не простят. Для нас вы умерли! Мне стыдно, что когда-то я с вами здоровалась и знала вас", – написала на двух изображениях модель, известная своими эротическими фотосессиями.
 

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Ранее мы писали, что Регина Тодоренко решила сосредоточить внимание подписчиков на "цензуре и финансах". "А также просто хоть немного расслабить мозг и посмотреть разбор гардероба", – написала ведущая.

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Теги:
Украина-Россия, Даша Астафьева, Тодоренко

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