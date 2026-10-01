Астафьева очаровала осенними фото из Карпат и рассказала, за что ценит жизнь
Звезда показала, как проводит время в Верховине
Астафьева очаровала осенними фото из Карпат и рассказала, за что ценит жизнь instagram.com/da_astafieva
Украинская певица, ведущая и модель Даша Астафьева поделилась со своими подписчиками в инстаграме серией уютных кадров из поездки в Карпаты.
Читай также: Симбочка рассекретила, общается ли Parfeniuk с дочерью и сколько денег дает на ее содержаниеНа опубликованных фото и видео звезда показала свой отдых в тихой Верховине. На снимках Даша собирает гигантские белые грибы в лесу, делает селфи возле мухоморов и позирует в окружении четвероногих друзей. Также в подборке можно увидеть вкусные блюда, горные пейзажи, прогулку с подругой и встречу с местной жительницей, собравшей внушительную коллекцию чашек.
В подписи Астафьева поразмышляла о ценности жизни во время полномасштабной войны и призвала всех отправляться в Карпаты за спокойствием и восстановлением сил.
«Что заставляет нас ценить жизнь? Иногда то, что от нее осталось…
- Вау, мухоморы, которые до сих пор никто не сорвал, поверьте, в Карпатах это сейчас чудо
- Бессонная ночь в безопасной Верховине, где нет тревог, но ты не спишь, потому что уже так не спать привыкла.
- Юшка, карпаччо, точнее, грибаччо — все из белых грибов..
- Катя моя, если в горы, то только с тобой!
- Грибы, Грибы, Грибы…
- • Двое влюбленных в Костриче, идущих в закат и обещающих сегодня назад. Даю им яблоко [почему-то одно], уверена, что они справятся
- Грустные псы
- Веселые псы
- Анна, все еще подруга
- Дом Анны, с коллекцией чашек (все по паре. Собирала еще с девичьих времен)
- Бомбезные луки в горах от моих талантливых украинских брендов (всех отметила)
- Ну, и ты) что смотришь, и теперь точно приедешь сюда! Знай, я твой знак, едь в Карпаты, тебя тут ждут», — обратилась к читателям своего блога знаменитость.
Даша Астафьева в Карпатах instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева в Карпатах instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева в Карпатах instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева в Карпатах instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева в Карпатах instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева в Карпатах instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева в Карпатах instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева в Карпатах instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева в Карпатах instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева в Карпатах instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева в Карпатах instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева в Карпатах instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева в Карпатах instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева в Карпатах instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева в Карпатах instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева в Карпатах instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева в Карпатах instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева в Карпатах instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева в Карпатах instagram.com/da_astafieva