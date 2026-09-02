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Астафьева, Дантес и Дурнев снялись полностью обнаженными ради помощи ВСУ

Знаменитости приняли участие в откровенной фотосессии в рамках благотворительного проекта

Автор: Коваленко Наталья
Астафьева, Дантес и Дурнев снялись полностью обнаженными ради помощи ВСУ
Астафьева, Дантес и Дурнев снялись полностью обнаженными ради помощи ВСУ instagram.com/volodymyrdantes, instagram.com/da_astafieva, instagram.com/aleksey_durnev

Даша Астафьева, Владимир Дантес и Алексей Дурнев поделились в инстаграме кадрами из совместной провокационной фотосессии, где они позировали полностью обнаженными.

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Дантес и Дурнев бегали без одежды посреди поля, а Астафьева позировала голой в ретро-кабриолете и верхом на черном коне. Интимные места на фото во время обработки закрыли черными прямоугольниками.

Фотосессия имела благотворительную цель и стала анонсом конкурса, который организовали магазин Bad Boy совместно с глянцем Playboy и брендом вина Marlborough Sun. За каждого участника, который присоединится к инициативе, организаторы будут перечислять по 100 гривен на нужды военнослужащих ВСУ.

Чтобы принять участие, необходимо воспроизвести любую из этикеток вина Marlborough Sun, по примеру звезд, обязательно с бутылкой в кадре, выложить фото в инстаграме и отправить ссылку в личные сообщения Bad Boy. Жюри от Playboy определит 50 победителей, которые разделят между собой 1275 бутылок вина.

Астафьева, Дантес и Дурнев снялись полностью обнаженными ради помощи instagram.com/badboyliquorstore
Астафьева, Дантес и Дурнев снялись полностью обнаженными ради помощи instagram.com/badboyliquorstore

Астафьева, Дантес и Дурнев снялись полностью обнаженными ради помощи instagram.com/badboyliquorstore
Астафьева, Дантес и Дурнев снялись полностью обнаженными ради помощи instagram.com/badboyliquorstore

Астафьева, Дантес и Дурнев снялись полностью обнаженными ради помощи instagram.com/badboyliquorstore
Астафьева, Дантес и Дурнев снялись полностью обнаженными ради помощи instagram.com/badboyliquorstore

Астафьева, Дантес и Дурнев снялись полностью обнаженными ради помощи instagram.com/badboyliquorstore
Астафьева, Дантес и Дурнев снялись полностью обнаженными ради помощи instagram.com/badboyliquorstore

Астафьева, Дантес и Дурнев снялись полностью обнаженными ради помощи instagram.com/badboyliquorstore
Астафьева, Дантес и Дурнев снялись полностью обнаженными ради помощи instagram.com/badboyliquorstore

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Теги:
фотосессии звезд, Даша Астафьева, Владимир Дантес, Дурнев, шоу-бизнес

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