Рианна и A$AP Rocky ждут первенца - официально

Ранее певица опровергала слухи о беременности.

Автор: Шапарь Анастасия

Певица Рианна и рэпер A$AP Rocky официально ждут ребенка. Ряд зарубежных СМИ опубликовал профессиональные снимки пары, на которых отчетливо виден округлившийся живот звезды. Для влюбленных ребенок станет первенцем.

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В Сети появились снимки Рианны и Асапа, где пара счастливо гуляет по улице, романтично падает снег. Рианна надела яркий розовый пуховик в пол, который застегнут на груди и с которого романтично выглядывает живот певицы. Акцент на округлившихся формах также добавляет украшение на животе.

Стоит отметить, что пара пока не подтвердила на своих страничках беременность Рианны. В ее аккаунте только фотосессии с откровенных съемок в белье - и ни намека на пополнение.

Ранее мы писали, что впервые заговорили о беременности Рианны на выступлении на церемонии провозглашения независимости республики Барбарос. Певица старалась прикрыть руками округлившиеся формы.