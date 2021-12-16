Семья Лепса хочет назначить ему опекуна из-за психических проблем

Опекуном может стать его супруга, с которой он сейчас на стадии развода.

Автор: Шапарь Анастасия

Певец Григорий Лепс сейчас переживает не лучшие времена. Его супруга разводится с ним спустя 20 лет брака, а сам он чувствует себя несчастным. От этого артист стал больше прикладываться к бутылке. Его семья забила тревогу, об этом сообщает Teleprogramma со ссылкой на адвоката Андрея Алешкина.

Читай также: Григорий Лепс разводится с женой после 20 лет брака: как они будут делить имущество

Родственники Лепса раздумывают над вариантом, чтобы через суд признать Григория недееспособным, назначить ему опекуна и отправить на принудительное лечение. Опекуном может стать его супруга Анна, которая подала недавно на развод.

По словам адвоката, семья беспокоится об его состоянии и им важно, чтобы он находился под наблюдением. В неадекватном состоянии он может наделать глупостей.

Григорий Лепс должен выступить 19 декабря с концертом. instagram gvleps

"Вариант, при котором супруга оформит опеку над певцом, вполне реален. И тогда ей нет смысла разводиться: все имущество перейдет к ней в доверительное управление. Из-за психических проблем, которые зафиксированы врачами, Лепса могут просто-напросто ограничить в правах," - сообщил Алешкин.

Ранее мы писали, что Григория госпитализировали в больницу. Он был в сильном алкогольном опьянении, потребовалась помощь психиатра. Однако сторона артиста отрицает, уверяя, что Лепс дома и готовится к концертам.