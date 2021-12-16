Бацман опровергла, что уводила Гордона из семьи

Алеся рассказала, что когда начинались их отношения, они оба были свободными.

Автор: Шапарь Анастасия

Дмитрий и Алеся познакомились, когда журналистка брала у него интервью.

Супруга Дмитрия Гордона и журналистка издания "ГОРДОН" Алеся Бацман отрицает, что увела ведущего из предыдущей семьи. Девушка отметила, что когда они начали строить отношения, то оба были свободными. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу DOROTYE.

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Алеся сообщила, что все слухи о том, что она разлучница - это лишь повод выдать желаемое за действительное.

"Я не разбивала у него никаких отношений, поэтому, ну, как вам сказать. Вот желтая пресса она поэтому и желтая, что она что-то пишет, не проверяя ту информацию, которую она выдает. Основываясь на слухах или основываясь, наверное, на том, что кому-то хотелось бы желаемое выдать за действительное. Ну, это же не меняет фактов," - рассказала Бацман.

Гордон с супругой воспитывают трех дочек. instagram gordondmytro

По словам супруги Гордона, она прекрасно ладит с детьми от предыдущих браков. Старший сын Дмитрия, Ростислав, живет вместе с ними. Журналистка отметила, что она обрела большую семью благодаря звездному мужу.

"Когда всей семьей ты собираешься на какие-то праздники, да, за огромным столом. У тебя сидят. Поэтому, ну, слушайте, мы как-то вот сразу со старшими детьми поладили. В первую очередь это дружба," - рассказала Алеся.

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Алеся Бацман поддерживает связь и с бывшими женами Дмитрия.

"Когда у каждого есть полноценная, хорошая жизнь. Когда ты общаешься с людьми на основе взаимного уважения, когда нечего делить. Но, а почему должны быть плохие отношения?", - поведала журналистка.

Алеся Бацман и Дмитрий Гордон женаты с 2011 года. Пара воспитывает трех общих дочек: Санту, Алису и Лиану.

Ранее мы писали, что Дмитрий отрицает свою принадлежность к изданию "ГОРДОН". Всем на сайте руководит его супруга и главный редактор издания - Алеся Бацман.