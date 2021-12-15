У Бритни Спирс и принца Уильяма был роман

Об этом стало известно благодаря королевскому биографу Кристоферу Андерсену.

Автор: Шапарь Анастасия

У герцога Кембриджского и Бритни Спирс был недолгий роман. Об этой романтической связи стало известно из издания Us Weekly!, ссылаясь на книгу королевского биографа Кристофера Андерсена.

Читай также: Принц Уильям вспомнил, как Тейлор Свифт уговорила его спеть на сцене с Боном Джови

Андерсен в своей новой книге "Братья и жены: частная жизнь Уильяма, Кейт, Гарри и Меган” рассказал некие ранее неизвестные факты из личной жизни королевских особ. Так, стало известно о непродолжительном романе принца Уильяма с певицей Бритни Спирс.

Это было в 2003 году. У них начался виртуальный роман через переписку. По словам биографа, они так и не встретились вживую, а их отношения были в рамках Интернета. Краткосрочный роман подошел к концу, когда звезды поняли, что им не суждено быть вместе.

Сейчас Герцог счастлив с супругой Кейт Миддлтон. EPA/UPG

Читай также: Кейт Миддлтон и принц Уильям растрогали сеть романтическими фото

Также Андерсен упоминает юную влюбленность старшего сына принцессы Дианы в Синди Кроуфорд, поэтому мама их познакомила.

"Уильям был безумно влюблен в Синди Кроуфорд. Я думаю, это очень мило. Итак, принцесса Диана, будучи знаменитым и влиятельным человеком, она договорилась о встрече с ней, когда ему было примерно 14," - пишет в своей книге Кристофер.

Ранее мы писали, что Бритни заподозрили в беременности. Все из-за странного видео, где певица кормит кого-то из бутылочки, а в подписи упоминает с благодарностью своего жениха Сэма Асгари.