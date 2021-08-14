Маковея, или Медовый Спас - Что нельзя делать

Изначально праздник был связан с мучениками Маккавеями, но в наших широтах был приобщен к названию растения.

Медовый Спас – первый в праздничном календаре украинцев. Еще есть Яблочный и Третий

Маковей (также Первый Спас, Спас на воде, Маковея, Макотрус, локально – малый Спас) – это народное название православного праздника Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня. Также называется Праздником Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы.

Медовый Спас: История праздника

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Хотя одно из названий праздника – Маковея – напоминает нам о растении, из семян которого готовят всяческие сдобные вкусности, связан праздник с маккавеями. Это семеро ветхозаветных мучеников, погибших в 166 году до н. э. 14 августа – день их памяти. Сих людей казнил царь Антиох Епифан за отказ поклоняться языческим богам. В Украине название праздника приобрело связь с маком, созревающим к дате этого дня памяти.

Войцех Штаттлер, "Маккавеи" Википедия

Маковея: Традиции праздника

На Медовый Спас прихожане, одетые по-праздничному, святят в церквях воду, цветы и мак.

Лепешки (укр. – шулики) – обрядовая еда на Маковея. Представляет собой испеченные лепешки, поломанные на мелкие кусочки и насыпанные в миску. К ним кладут растертый мак и заливают медом Википедия

Этот день всецело принадлежал детям и девушкам. Взрослые девушки также праздновали и не работали в этот день. Они собирались, ходили в лес за зельем, устраивали свои шуточные игры, а в лесу пели спасовские песни. Маковейскими цветами считались любисток, тимьян, бархатцы, барвинок и другие. Из них вязали маковейчики – праздничные букеты, к которым добавляли и головку небольшого подсолнуха, и все это связывали красной лентой, чтобы вся семья была здоровой. Некоторые украшали композиции несколькими стеблями конопли или льна. Бывало, головки мака вязали в отдельный букет (правда, так делали реже).

Маковейчики сохраняли за образами до весны. Весной мак рассеивали по огороду, а сухие цветы на Благовещение девушки вплетали в свои косы, чтобы волосы не выпадали. Из цветов при необходимости готовили лекарства или купели.

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В некоторых селах южной Киевщины на Маковея устанавливали высокие кресты, украшенные цветами и головками мака. Сверху на них иногда цепляли тыквенную маску с зажженной свечой. По традиции, в течение целой ночи ребята пели песни и танцевали вокруг маковеевського креста, оберегая его от соседей-сверстников. Делом престижа было сохранить свой крест и уничтожить чужой.

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Спас на воде

Кроме посвящения цветов, с Маковеем связан еще один не менее интересный обряд. Когда-то он был весьма торжественным и обязательным для каждого села. Это – освящение воды, в частности, в колодцах. Посвящение колодцев – глубинный обычай наших предков. Он достигает еще языческих верований в живую силу воды. Всем источникам в древней славянской мифологии приписывалась сверхъестественная сила. Здесь проводили различные ритуально-обрядовые развлечения, брачно-свадебные действа. Больные лихорадкой на Спаса на воде купаются в реке, потому что вода в этот день считается целебной.

Когда Медовый Спас в 2021 году?

Медовий Спас в любом году отмечается в первый день Успенского поста. То есть 14 августа (1 августа по старому стилю).

Народные приметы на Маковея

Какой будет погода на Медовый Спас 14 августа, такой она будет и 28 числа того же месяца.

После Медового Спаса пчелы перестают носить мед.

Прошел Спас – ушло лето от нас.

Если дождь идет на Маковея – пожаров будет мало.

На первой ложке освященного меда нужно вспомнить заветное желание, и оно сбудется.

Запреты на Маковея 2021 – Что нельзя делать на Маковея

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На Маковея нельзя убирать, шить, а также громко шуметь. В праздничный день также воспрещается ругаться. Наоборот, нужно желать всем мира и добра.

Ранее сообщалось о том, когда празднуется Яблочный Спас.