Рождество Пресвятой Богородицы 8 сентября - традиции и что нельзя делать

Православная церковь празднует великий праздник - Рождество Девы Марии.

Автор: Мельник Анна

Во вторник, 8 сентября, православные христиане празднуют великий праздник — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Ее почитают 8 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 21 сентября.

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Георгий, Иван, Мария, Юрий.

Какой церковный праздник 8 сентября

Праздник Пресвятой Богородицы празднуется Церковью с 4 века. В галилейском городе Назарете жила престарелая супружеская пара Иоаким и Анна. Они жили благочестиво и праведно, но долгие годы не могли завести детей. Однажды в большой церковный праздник Иоаким принес в Иерусалимский храм дары Господу Богу, однако священник отказался принять дары, потому что он был бездетен, а дети — это благословение Всевышнего. Когда Анна об этом узнала, то сильно заплакала.

Когда Анна увидела в саду гнездо, в котором пищали маленькие птенцы, то подумала: "Даже птицы имеют детей, а у нас нет такого утешения в старости". Тогда к праведной явился Ангел: "Ты зачнешь и родишь Дочь, благословенную, превыше всех. Через Нее получат благословение Божие и все земные народы. Через Нее будет дано всем людям Спасение. Имя Ей будет Мария". С такой же вестью ангел явился и к Иоакиму. Через девять месяцев у супругов родилась Дочь.

Когда родилась Пресвятая Богородица, то Иоаким был мотивирован принести Богу большие дары и жертвы. Праведный получил благословение первосвященника, священников и всех людей, что удостоился благословения Божьего.

Традиции и обычаи 8 сентября

К Рождеству Богородицы должен быть собран весь урожай с полей, поэтому устраивали праздничные застолья: чем богаче накрыт стол, тем богаче уродится урожай на будущий год. В зависимости от того, какой урожай собрали, столько и длилось празднование: великий урожай отмечали две недели, а маленький – три дня.

Также в церковный праздник старшее поколение передавало свой опыт молодым парам. Бабушки и дедушки ходили к молодоженам, а те слушали и следовали всем советам. Считалось, что тогда у них жизнь будет счастливая и безбедная. Молодая хозяйка должна была накормить гостей вкусным обедом и подарить родителям круглые пироги, а ее супруг показать хозяйство.

Если солнечно - к теплой осени.

Если хмурая погода - к дождливой погоде.

Если девушка умоется до восхода солнца - посватается жених к концу года.

Что нельзя делать 8 сентября