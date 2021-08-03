Оля Полякова показала свой дом и его обитателей

В кадр попали волосатые любимцы исполнительницы.

Украинская певица Ольга Полякова (42 года) устроила небольшую экскурсию по своей обители. Сначала она продемонстрировала сад с яблонями, где уже имеются плоды, а потом позволила осмотреть собственное жилье. Там вместе с семьей исполнительницы живет кошка с котятами. Волосатое создание, когда на него навели камеру, как раз облизывало свое потомство.

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Также в кадр попала комната с белыми стенами, шторами и камином. Мебель в ней контрастирует – изготовлена в черном цвете.

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За окном у Поляковой – водоем, зеленая лужайка, беседки, бассейн и деревья. Но что об этом всем думают подписчики певицы, узнать не удастся, ведь видео появилось в инстаграм-историях артистки.

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К слову, Ольга, находясь дома, не чурается труда у плиты. К примеру, она готовит сыр, масло и печет хлеб.

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Напомним о том, что Поляковой не пришелся по вкусу отдых на французском курорте.